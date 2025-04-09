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Hiện trường vụ sập mái hộp đêm ở Cộng hòa Dominica làm 66 người thiệt mạng

Vụ sập mái hộp đêm đã gây thương vong lớn tại Cộng hòa Dominica. Thống kê sơ bộ cho thấy 66 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.
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