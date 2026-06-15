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Hiện trường vụ rơi trực thăng ở Brasil

Các video được cho là ghi lại hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở Brasil cho thấy cột khói đen khổng lồ bốc lên từ những chiếc xe đang cháy tại hiện trường.
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