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Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 chở 110 người ở Colombia

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 chở 110 người ở Colombia, hiện chưa rõ nguyên nhân.
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