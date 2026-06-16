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Hiện trường vụ rơi máy bay B-52 tại căn cứ Mỹ

8 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 tại căn cứ không quân Mỹ.
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