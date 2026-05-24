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Hiện trường vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn an toàn sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng ngày 23/5.
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