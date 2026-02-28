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Hiện trường vụ hỏa lực rơi xuống trường học Iran làm nhiều người thiệt mạng

Iran nói rằng hàng chục người đã thiệt mạng khi hỏa lực từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel rơi xuống một ngôi trường tiểu học.