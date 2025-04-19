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Hiện trường vụ cháy tòa nhà 18 tầng trên phố Thái Hà ở Hà Nội

Ngọn lửa kèm theo khói bốc lên nghi ngút từ khu đặt cục nóng điều hòa phía sau tòa nhà Việt Tower cao 18 tầng trên phố Thái Hà, Hà Nội.
Đọc thêm : Hiện trường vụ cháy tòa nhà 18 tầng trên phố Thái Hà ở Hà Nội