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Hiện trường vụ cháy quán bar ở Thái Lan

Một vụ cháy đã xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào đêm 12/7 đã khiến 27 người thiệt mạng.
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