Video
video cùng chuyên mục

Hiện trường vụ cháy ở Kiev sau trận tập kích của Nga ngày 15/6

Nga tuyên bố tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Đọc thêm : Phản ứng cứng rắn của Nga khi không kích 681 tên lửa, UAV vào Ukraine