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Hiện trường vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội

Bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong tại một căn trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội. Mẹ đẻ của nạn nhân bị cáo buộc chứng kiến nhưng không can ngăn.
Đọc thêm : Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Lời khai của người mẹ