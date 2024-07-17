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Hiện trường vụ 6 người Việt tử vong nghi do bị đầu độc ở Thái Lan

Thái Lan cho biết 4 người Việt và 2 người Mỹ gốc Việt đã thiệt mạng ở một khách sạn ở Bangkok, nghi do bị đầu độc.
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