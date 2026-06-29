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Hiện trường máy bay rơi khiến 11 người chết ở Pháp

Toàn bộ 11 người trên máy bay, gồm phi công, 5 học viên và 5 huấn luyện viên, thiệt mạng khi máy bay bất ngờ rơi gần thành phố Nancy. Không có thương vong dưới mặt đất.
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