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Hiện trường cứu hộ tàu khách bị trật bánh, lật nghiêng ở đèo Hải Vân

Đến 21h ngày 28/7, các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực khắc phục sự cố 2 toa tàu khách SE11 bị trật đường ray ở khu vực đèo Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đọc thêm : Hiện trường cứu hộ tàu khách bị trật bánh, lật nghiêng ở đèo Hải Vân