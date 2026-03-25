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Hiện trạng sông Tô Lịch sau hơn 6 tháng được bổ cập nước để "hồi sinh"

Sau hơn 6 tháng được bổ cập nước từ hồ Tây và Nhà máy nước thải Yên Xá sông Tô Lịch đã có những thay đổi rõ rệt, bớt mùi hôi thối.
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