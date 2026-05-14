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Hiện trạng nút giao Linh Xuân được đề nghị ưu tiên đầu tư để giảm ùn tắc

Nút giao Linh Xuân thường xuyên xảy ra ùn tắc, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị ưu tiên đầu tư mở rộng vị trí này.
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