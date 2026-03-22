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Hiện trạng bảo tàng ở Bến Nhà Rồng sắp mở rộng

Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh được đề xuất cải tạo và mở rộng với quy mô 11ha, gấp gần 10 lần hiện nay, dự kiến khánh thành dịp 2/9.
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