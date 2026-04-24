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Hezbollah nã rocket vào các mục tiêu của Israel

Hezbollah được cho là đã nã rocket vào các mục tiêu của Lực lượng phòng vệ Israel lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.
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