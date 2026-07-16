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Hết tranh cãi với Messi, Bellingham lại có hành động khó hiểu

Sau màn tranh cãi với Lionel Messi, Jude Bellingham tiếp tục thu hút sự chú ý khi có hành động vỗ đầu một cầu thủ Argentina sau trận bán kết.
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