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Henderson chấn thương nặng khi ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh.

Tiền vệ Jordan Henderson đã phải rời sân bằng cáng trong lúc các cầu thủ tuyển Anh ăn mừng cuồng nhiệt sau trận thắng Mexico đầy kịch tính.
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