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Hệ thống tác chiến điện tử Nga đã làm chệch hướng bom của Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử Nga đã làm chệch hướng bom dẫn đường chính xác cao GBU-39 của Ukraine.
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