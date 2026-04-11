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Hệ thống radar mắt thần đặc biệt của Mỹ bị Iran phá hủy tại Qatar

Những hình ảnh đầu tiên hé lộ về hệ thống radar mắt thần đặc biệt quan trọng của Mỹ bị Iran phá hủy tại Qatar.
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