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Hé lộ mức lương dành cho người kế nhiệm HLV Park Hang Seo

Nếu HLV Philippe Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vị HLV người Pháp sẽ trở thành vị chuyên gia ngoại được trả lương cao nhất từ trước đến nay.
Đọc thêm : Hé lộ mức lương dành cho người kế nhiệm HLV Park Hang Seo