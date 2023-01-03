Video
video cùng chuyên mục

Hé lộ điều khoản kỳ lạ của C.Ronaldo trong hợp đồng với CLB Saudi Arabia

Theo tiết lộ của tờ Al Koora, một điều khoản kỳ lạ xuất hiện trong hợp đồng của C.Ronaldo với CLB Al Nassr của Saudi Arabia.
Đọc thêm : Hé lộ điều khoản kỳ lạ của C.Ronaldo trong hợp đồng với CLB Saudi Arabia