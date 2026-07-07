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Hé lộ diện mạo quảng trường trước Công viên Thống Nhất

Vỉa hè phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo đồng bộ bằng đá granite, thay thế gạch block và các hạng mục phụ trợ để tạo diện mạo khang trang, hiện đại hơn.
Đọc thêm : Hé lộ diện mạo quảng trường trước Công viên Thống Nhất