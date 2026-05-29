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HDBank theo đuổi chiến lược phát triển bền vững

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TPHCM (HDBank) chia sẻ tại Hội thảo.
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