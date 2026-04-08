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Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich đánh bại Real Madrid ở Bernabeu

Hành quân đến sân Bernabeu, Bayern Munich đã giành chiến thắng 2-1 ở tứ kết lượt đi UEFA Champions League sáng 8/4.
Đọc thêm : Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich đánh bại Real Madrid ở Bernabeu