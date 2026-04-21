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Hành trình tìm chàng trai mất tích ở Tam Đảo: Phút vỡ oà nghe tiếng kêu cứu

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh đã được tìm thấy trong tình trạng an toàn ở độ cao 500m.
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