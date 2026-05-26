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Hành trình tăng lương cơ sở tại Việt Nam hơn 20 năm qua

Từ 180.000 đồng/tháng đầu những năm 2000 đến mức 2.530.000 đồng dự kiến áp dụng từ 1/7/2026, lương cơ sở tại Việt Nam đã thay đổi ra sao suốt hơn hai thập kỷ?
Đọc thêm : Hành trình tăng lương cơ sở tại Việt Nam hơn 20 năm qua