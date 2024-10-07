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Hành trình sơ tán bất đắc dĩ bằng du thuyền của người Li Băng

Không còn lựa chọn nào khác, người dân Li Băng chấp nhận bỏ ra 1.800 USD/người để có thể lên du thuyền Princess, sơ tán khỏi đất nước khi chiến sự leo thang.
Đọc thêm : Hành trình sơ tán bất đắc dĩ bằng du thuyền của người Li Băng