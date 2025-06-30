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Hành khách mặc trang phục giống đồ bơi nữ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hình ảnh vị hành khách mặc trang phục như đồ bơi nữ tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đọc thêm : Hành khách mặc trang phục giống đồ bơi nữ tại sân bay Tân Sơn Nhất