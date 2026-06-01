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Hành khách la hét hoảng loạn khi máy bay lao ra khỏi đường băng

Chiếc máy bay A220-300 chở theo 132 hành khách của hãng hàng không Croatia Airlines đã lao ra khỏi đường băng tại Sân bay Quốc tế Split (Croatia).
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