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Hành khách kể khoảnh khắc máy bay lao xuống, lật ngửa ở đường băng Canada

Theo lời kể của hành khách trên máy bay Delta Airlines, máy bay đập mạnh xuống đường băng đầy tuyết và trong chốc lát tất cả họ bị treo ngược.
Đọc thêm : Hành khách kể khoảnh khắc máy bay lao xuống, lật ngửa ở đường băng Canada