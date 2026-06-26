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Hành khách hoảng loạn khi pin sạc dự phòng phát nổ trên máy bay

Chiếc máy bay của Royal Air Charter Service (Philippines) đã phải hạ cánh khẩn cấp vì một viên sạc dự phòng phát nổ.
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