Video
video cùng chuyên mục

Hành khách gây tranh cãi vì "dán" con gái 1 tuổi xuống ghế máy bay

Để tránh con gái 1 tuổi nghịch ngợm trên chuyến bay, bà mẹ người Mỹ đã cố định đứa trẻ vào ghế máy bay bằng hai miếng dán.
Đọc thêm : Hành khách gây tranh cãi vì "dán" con gái 1 tuổi xuống ghế máy bay