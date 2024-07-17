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Hành động kỳ lạ của người phụ nữ ngồi sau ông Trump trong vụ ám sát hụt

Một phụ nữ ngồi sau cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử đã gây chú ý vì hành vi kỳ lạ vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra.
Đọc thêm : Hành động kỳ lạ của người phụ nữ ngồi sau ông Trump trong vụ ám sát hụt