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Hành động hài hước của anh bảo vệ chợ Giát

Tiếng còi xe, tiếng gọi không "dứt" người phụ nữ ra khỏi cuộc gọi. Trước tình huống này, anh bảo vệ chợ đã có hành động lạ khiến nhiều người bật cười.
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