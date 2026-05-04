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Hành động đẹp của vị khách người nước ngoài “gây sốt” mạng xã hội

Đoạn video về hành động đẹp của một nam hành khách người Hàn Quốc đã được camera giám sát bên trong chiếc taxi ghi lại.
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