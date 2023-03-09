Video
video cùng chuyên mục

Hành động đẹp của ngôi sao 121 triệu euro với cậu bé lao xuống sân

Tân binh trị giá 121 triệu euro của Chelsea, Enzo Fernandez đã có hành động đẹp sau khi chứng kiến cổ động viên nhí lao xuống sân.
Đọc thêm : Hành động đẹp của ngôi sao 121 triệu euro với cậu bé lao xuống sân