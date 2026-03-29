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Hành động đẹp của hai du khách nước ngoài

Trong khi đang mua thuốc, hai du khách nước ngoài nhận thấy bé gái trong quầy tỏ vẻ yêu thích con gấu bông họ đang cầm trên tay, đã không ngần ngại tặng món đồ chơi này cho bé gái.
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