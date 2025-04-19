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Hành động đẹp của chàng trai Việt khi gặp người lang thang ở Nhật

Thấy người đàn ông Nhật Bản tìm đến cửa hàng xin ăn lúc nửa đêm, Tú không ngần ngại vào bếp, tự tay chuẩn bị một phần bánh mì đặc biệt để gửi tặng.
Đọc thêm : Hành động đẹp của chàng trai Việt khi gặp người lang thang ở Nhật