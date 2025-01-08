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Hành động đáng yêu của thanh niên mượn cờ "đi bão"

Hành động mượn cờ Tổ quốc "đi bão" sau trận chung kết AFF Cup của 3 nam thanh niên ở Thanh Hóa và Nghệ An nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.
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