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Hành động đáng yêu của em bé khi thấy mẹ ngủ quên

Đoạn clip ghi lại một hành động đáng yêu của em bé khi thấy mẹ nằm ngủ quên trên ghế sofa đã gây sốt cộng đồng mạng và là một trong những clip nổi bật tuần qua.
Đọc thêm : Hành động đáng yêu của em bé khi thấy mẹ ngủ quên