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Hành động đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc khiến nhiều người rơi nước mắt

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã dành những giờ phút cuối tại dinh thự Hannam-dong trước khi bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan tới thiết quân luật.
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