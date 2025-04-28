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Hành động "10 điểm" của 2 học sinh sau buổi sơ duyệt diễu binh gây sốt

Hai học sinh ở TPHCM "ghi điểm" tuyệt đối sau buổi sơ duyệt diễu binh với hành động nhặt rác, lan tỏa ý thức đẹp về trách nhiệm cộng đồng.
Đọc thêm : Hành động "10 điểm" của 2 học sinh sau buổi sơ duyệt diễu binh gây sốt