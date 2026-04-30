Video
video cùng chuyên mục

Hàng vạn du khách tắm biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thu hút đông đảo du khách về tắm biển.
Đọc thêm : Du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4