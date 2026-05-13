Video
video cùng chuyên mục

Hàng trăm người nỗ lực cứu nạn nhân mắc kẹt dưới tảng đá ở Hà Nội

Đội cứu hộ đã nỗ lực dùng sức người, sự hỗ trợ của cần cẩu và máy kích thủy lực nhấc khối đá để cứu nạn nhân.
Đọc thêm : Phút trăm người ở Hà Nội nhấc khối đá lớn cứu người bị kẹt chân