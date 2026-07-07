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Hàng trăm nghìn người tiễn đưa Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Hàng trăm nghìn người dân Iran tập trung tại thành phố Qom ngày 7/7 để tiễn đưa Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong lễ quốc tang kéo dài nhiều ngày.
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