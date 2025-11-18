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Hàng trăm con cá tràn ra ngoài hồ chứa, dân bất chấp nguy hiểm đón bắt

Đọc thêm : Hàng trăm con cá tràn ra ngoài hồ chứa, dân bất chấp nguy hiểm đón bắt