Video
video cùng chuyên mục

Hàng tấn ngao tím dạt vào bờ biển, người dân đổ xô nhặt về ăn

Hai ngày qua, lượng lớn ngao tím dạt vào bờ biển huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, ước tính số lượng khoảng 3-4 tấn.
Đọc thêm : Hàng tấn ngao tím dạt vào bờ biển, người dân đổ xô nhặt về ăn