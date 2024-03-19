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Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Từ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.
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